"الجندي" عن أكاذيب هدم المساجد: لو النبي موجود كانوا هاجموه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على فضل وعظمة وبركة المساجد، متسائلًا: "ما معنى بناء مسجد على مخر سيل يُعد لإنقاذ البلد من مخاطر تحيط بهم، بالتالى تُحول المسجد إلى ضرار يضر غيره ويمكن أن يغرق القرية بأكملها".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنه لن يزايد على نية الناس وقلوبهم عامرة بالإيمان، لكن لابد من التنظيم، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصل فى مسجد ضرار وقام بهدمه.

وتابع: "طبعًا لو كان جماعات الشر في عهد النبى كانوا هاجموه، وقالوا إن النبى بيهدم المساجد، لازم نفرق بين تنظيم طريقة العبادة والاعتداء على العبادة"، موضحًا أن الطاعة يمكن أن تتحول إلى ضرر، وهذا ما حدث فى مسجد الضرار، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الضرر يزال".

واستشهد الجندي، بقول الله تعالى "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".