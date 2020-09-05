النجار: مروجو شائعات هدم المساجد في مصر ليسوا من المصلين

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جماعة الإخوان لا دين لها ومن يعتقد أنهم يقيمون دينًا أو يدافعون عن الدين يكون ساذجًا، مؤكدا أن دين هذه الجماعة هو الدولار وبيع النفس والدين، ولذلك الله سبحانه وتعالى فضحهم أمام الأشهاد ليبين أنهم كاذبون.

وأضاف "النجار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يشك من يدعي أن مصر تهدم المساجد لا يصلي، "ربنا أعطانا علامة نعرف ده بيصلي ولا لا، اللي بيصلي بينهى عن الفحشاء، والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع المنكر".

وأوضح أن المساجد المخالفة ضرار، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثال في القرآن الكريم، حتى يعلم المسلمين في كل زمان ومكان أن مساجد الضرار يمكن أن تكرر، مستشهدا بالآية الكريمة: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، مؤكدا أن البعض يقيم مساجد لهذا الغرض.