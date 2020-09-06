منطقة الكارتية بجنوب سيناء تهدي درع بطولتها لمحافظ جنوب سيناء

أهدت منطقة جنوب سيناء للكارتية، السبت، درع بطولة الكارتية التي نظمتها منطقة جنوب سيناء للكارتية بنادي شرم الشيخ، إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ و محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمود متولي، رئيس منطقه جنوب سيناء للكارتية.

جدير بالذكر أن بطولة الكارتية أقيمت أمس الجمعة، بالملعب المفتوح بنادي شرم الشيخ الرياضي، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كرونا.

وقال محمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، إنه جرى الكشف الطبي علي جميع اللاعبين لقياس اللياقة الطبية، قبل انطلاق البطولة، وقياس درجة الحرارة لهم كإجراء احترازي.

وأضاف أنه شارك في البطولة 100 لاعب من أبناء محافظة جنوب سيناء، وجرى تكريم اللاعبين الفائزين بميداليات وشهادات تكريم.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن هذه البطولة هي المؤهلة لبطولة قطاع القناه المكون من خمس محافظات، وهي جنوب سيناء وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.