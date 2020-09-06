بنك القاهرة يحقق صافي ربح بقيمة 1.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2020

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020، استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 24%، حيث انعكس ذلك على زيادة نسبة هامش الدخل من العائد(NIM) ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.2% فى عام 2019.

وأشار البنك إلى ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 13% ليسجل 754 مليون جنيه، بالمقارنة بـ668 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2019، ما أدى إلى نمو إجمالى الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بمؤشرات الأداء القوية التى حققها البنك فى تلك الظروف والأحداث الاستثنائية، مؤكداً استمرار البنك فى اتخاذ كافة الإجراءات التى بدأها منذ الربع الأول من عام 2020 عن طريق تدعيم مخصص خسائر الائتمان بنحو 1.131 مليار جنيه، ما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 1.701 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

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وأوضح «فايد» أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالى قوى يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة، أدت إلى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 16%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 22.1%، وعائداً على متوسط الأصول 1.8% بنهاية يونيو 2020، كما بلغ إجمالى الأصول لـ186 مليار جنيه، وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 10 مليارات جنيه لتصل إلى 89 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، مقارنة بنهاية العام المالى 2019.

ولفت البنك إلى ارتفاع محفظة ائتمان الشركات الكبرى إلى نحو 59 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 11% مقارنة بنهاية عام 2019، كما حققت محفظة التجزئة المصرفية ارتفاعاً بنحو 4.6 مليار جنيه لتسجل 30.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى 2020 وبمعدل نمو بلغ 17.9%.

كما نجح بنك القاهرة فى ترسيخ ريادته فى مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استمراره فى التوسع والنمو الملحوظ خلال عام 2020 بتحقيق نمو بنسبة 23% فى نهاية يونيو مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 11 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 5% خلال الفترة نفسها، وتوفير حلول تمويلية متنوعة لهؤلاء العملاء.

وفى مجال الإقراض متناهى الصغر، ارتفعت محفظة القروض متناهية الصغر بنحو 192 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019 ليسجل إجمالى المحفظة نحو 7.161 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو 3%.

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كما شهد النصف الأول من عام 2020، استمرار توسع البنك فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يسعى البنك إلى تنويع منتجات التجزئة المصرفية، والعمل على تطويرها، مع التركيز على الخدمات الرقمية بهدف التقليل من توافد المواطنين بالفروع عبر باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث قام البنك بطرح تطبيق الموبايل البنكى BDC Mobile Banking عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أنه تم إتاحة معاملات الشراء عبر الإنترنت على جميع أنواع بطاقات بنك القاهرة عن طريق خاصية الكود الآمن 3D Secure، وجارٍ العمل على تطوير خدمة الإنترنت البنكى لإضافة خدمات جديدة وتطوير شامل لخدمة التليفون البنكى IVR، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدمات جديدة، مثل خدمة التواصل عبر الواتس آب عن طريق إتاحة خدمة التواصل التفاعلى chatbot.

كما قام البنك بتطوير شامل لخدمة «قاهرة كاش» من خلال تيسير إجراءات الاشتراك الذاتى بالخدمة من خلال تطبيق محفظة «قاهرة كاش» والذى يوفر الاشتراك والاستخدام الفورى للخدمة دون الحاجة لزيارة الفرع، كما تم إضافة إمكانية الاشتراك عبر موقع بنك القاهرة الإلكترونى، إلى جانب إضافة خدمة الاستعلام عن أقساط القروض المختلفة المقدمة من بنك القاهرة ودفعها عبر محفظة قاهرة كاش، وخدمة الدفع المجمع عبر شركة بنوك مصر.

الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية يرتفع بـ134٪.. والشراكة مع "Cashless plus" مكَّنت البنك من التواجد الحصرى داخل الوحدات المرورية

وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية النصف الأول من عام 2020 نحو 119 ألف بطاقة، بزيادة قدرها 16% برصيد يقدر بنحو 546 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47% عن عام 2019، فيما بلغ إجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها فى نهاية النصف الأول 2.3 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 21% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2019، وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 134% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقاً للبنك.

وعقد بنك القاهرة شراكة حصرية مع شركة «Cashless Plus» الشركة المصرية المتخصصة فى خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبموجب تلك الشراكة ينفرد البنك بالوجود الحصرى داخل الوحدات المرورية بالتعاون مع الشركة وإتاحة بطاقة «ميزة» القاهرة OPLUS بهدف تخفيف العبء على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم المالية الحكومية والمرورية عن طريق مندوبى الشركة، إلى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة.

كما تم البدء فى تطبيق نظام مكافآت بنك القاهرة الذى يتيح للعملاء تعظيم الاستفادة من مشترياتهم والحصول على نقاط تمكنهم من استخدامها للحصول على Cashback وفى حجز الفنادق والسفر، إلى جانب طرح تطبيق الهاتف Pay with Reward الذى يتيح استخدام النقاط فى أى مكان فى العالم على الفور لبطاقات «ماستر كارد الائتمانية» دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال.

وحول التوسع الجغرافى للبنك، أشار بنك القاهرة إلى أنه افتتح 10 فروع جديدة بنهاية يونيو 2020 وذلك للعمل ضمن شبكة فروع البنك فى مختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، ومن المقرر افتتاح أول فرع رقمى للبنك، كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك بنهاية الربع الثانى من العام الجارى نحو 1040 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 850 ماكينة صرف آلى جديدة لتصل إلى 2000 ماكينة.

وتدعيماً لدور البنك المتنامى فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، تركزت سياسة البنك لدعم العديد من القطاعات خلال النصف الأول من عام 2020، حيث قام البنك بتوجيه مساهماته لـ«صندوق تحيا مصر» لصالح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب دعم ومساندة القطاع الطبى من خلال التبرع للعديد من المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة، وأبرزها مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، ومستشفى أيادى المستقبل، ومستشفى بنها الجامعى، والمستشفى العائم التابع للاتحاد النوعى للأندية الروتارية، ومستشفى بهية.

ودعماً للقطاع الرياضى وتحسين الصحة العامة للمواطنين، شارك البنك برعاية مبادرة «دراجتك.. صحتك» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع الاستمرار فى مبادرات تطوير مراكز الشباب وآخرها تطوير مركز شباب بابل، وفيما يتعلق بمبادرات تنمية القرى، يواصل البنك استكمال مبادراته الهادفة إلى تحقيق «استدامة القرى»، حيث قام البنك بتبنى مشروع تطوير إحدى القرى بمحافظة المنيا والذى يقوم على عدة محاور رئيسية تسهم فى تحقيق التمكين الاجتماعى والاقتصادى لأهالى القرية فى إطار مشروع «المهنة الواحدة» والذى يدر دخلاً مستداماً عبر توفير مراكب صيد وثلاجات أسماك تمكنهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفى مجال الحفاظ على البيئة، قام بنك القاهرة بإطلاق مبادرته «بى جرين» bgreen بالتزامن مع مبادرة الرئيس «اتحضر للأخضر»، التى تركز على تحقيق الاستدامة البيئية عبر محاور متنوعة، كما قام البنك بإطلاق العديد من المبادرات الاستباقية بما يتوافق مع مساندة خطط الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال دعم قطاعات وشرائح عديدة، أبرزها دعم العمالة الموسمية المتضررة، ومساندة قطاع الصحة والأطقم الطبية.