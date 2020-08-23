بنك القاهرة يشارك فى احتفاليات اليوم الدولى للشباب بباقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال باليوم الدولى للشباب، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى دعماً للشمول المالى بهدف زيادة الوعى والثقافة المصرفية بين جميع شرائح المواطنين وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية، وتستمر مشاركة البنك فى فعاليات الاحتفال خلال الفترة من 9 وحتى 24 أغسطس 2020.

طارق فايد: الشمول المالى والرقمنة يتصدران استراتيجية البنك التوسعية نحو تحقيق أهداف التنمية

ومن جانبه أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، أهمية «مبادرة الشمول المالى» فى تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، موضحاً أن تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى يتصدران استراتيجية البنك كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مشدداً على حرص البنك على تحقيق توجهات البنك المركزى بدعم وتفعيل خطط الشمول المالى من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكيين للأفراد والشركات، ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وخدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع «QRcode»، لدعم فئة كبيرة من التجار والأفراد، هذا ويطرح البنك للعملاء بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدماً، مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهى الصغر.

وأشار «فايد» إلى قيام البنك مؤخراً بإطلاق بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً «القاهرة OPLUS» بهدف تخفيف العبء على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم المالية الحكومية والمرورية عن طريق مندوبى الشركة، إلى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة، وإتاحة معاملات الشراء عبر الإنترنت على جميع أنواع بطاقات بنك القاهرة عن طريق خاصية الكود الآمن «3D Secure»، مما يسهم فى تطبيق خطة الدولة للشمول المالى والتحول للمجتمع الرقمى اللانقدى.

كما أطلق بنك القاهرة حساب «بُكرة» دعماً لاستراتيجية الشمول المالى للمرأة، والمصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة وتمكينها من إدارة شئونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار، تشمل الحلول والمزايا المصرفية، كما يولى البنك أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تعزيز منظومة الشمول المالى التى ينتهجها القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى المصرى دعماً للاقتصاد الوطنى. وأوضح حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن خطة البنك تستهدف بصورة أساسية التوسع فى الشمول المالى وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور، أهمها تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والعمل على تحديثها باستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير، مع الاستمرار فى تطبيق استراتيجية البنك التوسعية بافتتاح الفروع الجديدة، ومنها افتتاح أول فرع رقمى للبنك ضمن منظومة قوامها الأساسى تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، والاستفادة من التطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرفية، مما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

وتابع أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من خلال فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف أو حد أدنى، إلى جانب القيام بإصدار مجانى لبطاقة ميزة للخصم المباشر من بنك القاهرة، وإصدار أى من بطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدماً مجاناً، مشيراً إلى أنه فى إطار سياسات البنك لدعم الشمول المالى تم إطلاق حملة تعريفية لمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية التى يطرحها البنك تحت شعار «هو قالك البنك منين» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف بصورة أساسية نشر الوعى لدى المتابعين للصفحة بأهمية ومزايا المنتجات والخدمات المصرفية التى يطرحها البنك، وخاصة المنتجات الإلكترونية.