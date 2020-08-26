بنك القاهرة يستبعد طرح حصة من الأسهم في البورصة خلال 2020

استبعد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بمصر، في تصريحات لرويترز، إجراء الطرح العام الأولي لحصة من أسهم البنك في بورصة مصر هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت مصر تخطط في الأصل لبيع حصة أقلية في البنك بنحو 500 مليون دولار منتصف أبريل المنصرم.

وقال فايد ليل الثلاثاء، إنّ البنك بدأ إجراءات عملية الطرح ولكن تم إيقافها نتيجة للظروف العالمية، الأمور لم تتضح، الأسواق العالمية غير مستقرة وما زالت مضطربة بسبب كورونا، سيتم النظر في الطرح مرة أخرى". متابعا: "من الصعب أن يتم الطرح خلال العام الحالي، الأمر مرهون بتحسن الأوضاع العالمية".

ويكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.