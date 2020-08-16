بنك القاهرة يرتب قرضا مشتركا لتمويل "مراكز السخنة للمشروعات العقارية"

أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، توقيع عقد تمويل مشترك لصالح شركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروعها بقيمة 670 مليون جنيه.

ونجح البنك، بمشاركة بنكى مصر والعربى الأفريقى، فى ترتيب التمويل بحصة مشاركة متساوية بواقع 235 مليون جنيه لكل بنك، بهدف تمويل 50% من إجمالى التكلفة الاستثمارية التقديرية للمرحلة الثانية من المشروع، التى تصل لنحو 1.340 مليار جنيه.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاق حضور كل من عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ومسئولى قطاع القروض المشتركة والتمويل الهيكلى بالبنك، وممثلى البنوك المشاركة والشركة.

ويتولى بنك القاهرة دور وكيل التمويل، والبنك العربى الأفريقى الدولى دور وكيل الضمان، وبنك مصر دور المنسق العام فى التحالف المصرفى المقدم للتمويل، كما يقوم بدور المستشار القانونى للبنوك مكتب سرى الدين وشركاه، والمستشار القانونى للمقترض مكتب حلمى وحمزة وشركاه.

ويستهدف التمويل إنشاء المرحلة الثانية من المشروع، التى تمثل نحو 30% من مساحة المركز التجارى، المملوك لشركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية، والتى تعد أحد استثمارات مجموعة الحكير السعودية فى مصر، إذ يتم ضخ التمويل لإنشاء مكاتب إدارية وممشى تجارى بالمركز التجارى «مول القطامية» بموقعه الاستراتيجى الذى يقع بين مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية والعين السخنة، ومن المخطط أن يتم تشغيل المشروع على أجزاء بدءاً من عام 2021.

وأشار «فايد» إلى حرص البنك على مساندة القطاع العقارى بضخ التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية، فى ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات لما تسهم به من خلق آلاف فرص العمل، ودورها الفعال فى تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجى، موضحاً أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لقطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن تلك العملية التمويلية تعد خطوة مهمة فى تعزيز دور البنك فى مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاستثمار العقارى، كما تمثل استكمالاً لنجاحاته خلال الفترة السابقة فى مجال التمويل الهيكلى والقروض المشتركة، خصوصاً فى إدارة وترتيب القروض المشتركة فى مختلف القطاعات سواء قطاع صناعى أو عقارى أو خدمى.

وأضاف أن القرض يأتى استمراراً للعلاقة الممتدة مع مجموعة المراكز واستثماراتها فى مصر -المملوكة لعائلة الحكير- كشركة رائدة فى مجال التطوير والإدارة متعددة الاستخدامات فى مصر، بما يتوافق مع توجهات الدولة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات عمرانية جديدة.

وتعد تلك العملية التمويلية ثمرة للتعاون بين البنوك وشركة مراكز، التابعة لمجموعة الحكير السعودية، والتى شهدت تضافر الجهود بين أطرافها للتغلب على عامل ضيق الوقت، إذ إن العمل بالمرحلة الأولى بدأ بالفعل فى الموقع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى 30 شهراً من أول سحب من التمويل، كما شارك بنك القاهرة فى تمويل المرحلة الأولى من مشروع المركز التجارى «مول القطامية» بدور المرتب الرئيسى الأولى، بحسب «فايد».