"زين العابدين" يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحلة

تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، الأعمال الجاري تنفيذها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة "الجمهورية"، والتي تُعتبر من أهم المناطق السكنية بالمدينة العمالية.

وتتضمن المشروعات التي يجري العمل بها أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وربط خطوط مياه الشرب، حيث تشمل أعمال الصرف الصحي عمليات إحلال وتجديد الخطوط من قطر 8 بوصة إلى قطر 16 بوصة، لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وإنهاء مشاكل الصرف المتكرر بالمنطقة.

كما يجري إنشاء خطين جديدين لمياه الشرب، أحدهما بقطر 8 بوصة، والآخر 12 بوصة، على جوانب شارع "الجمهورية" الرئيسي، لتغذية المنطقة بالكامل، كما تم إنشاء خطوط فرعية جديدة، بقطر 6 بوصة، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الربط بغرف المحابس.

وأكد رئيس مدينة المحلة أن شارع "الجمهورية" سيتم رصفه بمجرد الانتهاء من الأعمال الجارية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بطول يتجاوز 1 كيلومتر.