مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ11 من طراز إيرباص A220-300 خلال أيام

تتسلم الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قبل نهاية الشهر الجاري، الطائرة الحادية عشر من طراز الإيرباص A220-300، من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا، وذلك ضمن 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لـ140 راكبا و يتيح مستوى عال من الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت على متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة، أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة.