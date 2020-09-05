غداً.. "مصر للطيران" تسير 30 رحلة جوية على متنها 3500 راكب

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأحد، 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، واشنطن، فرانكفورت، تورنتو".

كما يتمّ تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، إضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 3 آلاف و500 راكب.