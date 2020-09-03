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مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية على متنها 4600 راكب غدا

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الوطن
02:49 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصر للطيران، غدًا، 44 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أثينا، امستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك".

كما تمّ تسيير 3 رحلات إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من: إسطنبول، أبو ظبي، بغداد، و4 رحلات استثنائية إلى كل من: "كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة"، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، إضضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 4600 راكب.

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