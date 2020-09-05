بسبب سوء الطقس.. 14 مصاباً في انقلاب "ميكروباص" على صحراوي سوهاج

شهد طريق "سوهاج - البحر الأحمر" الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، قبل قليل، بمنطقة "الكيلو 100"، في نطاق محافظة سوهاج، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الشرقي يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب، بدائرة مركز أخميم.

وعلى الفور، تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، كما أنتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص إصابة 14 شخصاً، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، كما تبين أن الحادث وقع بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة، والتي تسببت في انعدام الرؤية.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.