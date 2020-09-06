الاسم حربي والمهنة هجام.. تفاصيل شخصيات فيلم "زنزانة 7" قبل طرحه

نجاحٌ كبير، حققه الإعلان الأول لفيلم "زنزانة 7" للفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، إذ حقق نحو 5 ملايين مُشاهدة في 48 ساعة فقط، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وترصد "الوطن" تفاصيل الشخصيات التي ستظهر في الفيلم، وذلك بعدما استقرت الجهة المنتجة علي طرح الفيلم بدءا من يوم 16 سبتمبر الجاري في مصر، على أن يعرض بعدها بيوم واحد في عدد من البلدان العربية.

- أحمد زاهر، يُجسد دور حربي الكومي، المهنة: هجام ولاعب إم إم إيه

- نضال الشافعي، يُجسد دور منصور العايق، المهنة: رد سجون وهجام ولاعب إم إم إيه محترف

- منة فضالي، تُجسد دور شجن، المهنة: فنانة استعراضية مشهورة والفضل كله يرجع لحربي الكومي

- إيهاب فهمي، يُجسد دور باسل الغرباوي، المهنة: رجل أعمال مشهور وصاحب أكبر قرى سياحية في مصر

- أحمد التهامي، يُجسد دور مطحنة، المهنة: هجام و"الدراع اليمين" لباسل الغرباوي

- مدحت تيخا، يُجسد دور فضل، المهنة: صديق كل من العايق والكومي و"على الله حكايته"

- مايا نصري، تُجسد دور حلا، المهنة: صاحبة قرية سياحية وسط قرى باسل

- عبير صبري، تُجسد دور ناهد العدل، المهنة: محامية مشهورة وناشطة سياسية كبيرة

وتدور أحداث "زنزانة7"، حول الصراعات والمشاكسات بين نجوم العمل وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت.

جدير بالذكر، أن فيلم "زنزانة 7"، يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، وهم الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبرى، مايا نصرى، إيهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدى، أيمن كشك وآخرين، وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، ومنتج فني عوض ماهر، ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.