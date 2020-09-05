باحث: الخلاف داخل الإخوان ليس جديدا ولا يخالف الحقيقة التاريخية

قال محمد منصور، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، إن محاولة توصيف ما يحدث في داخل جماعة الإخوان بأنه خلاف "مستحدث" أو "مستجد" هو في الواقع يخالف الحقيقة التاريخية التي رأيناها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف "منصور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الانشقاق الذي حدث بين الإخوان ظهر عند خلاف محمود عزت وإبراهيم منير من جهة ومحمد كمال من جهة أخرى.

وأوضح أن وفاة القيادي محمد كمال في اشتباك مع الشرطة عام 2016، كانت عاملًا من عوامل زيادة الخلاف بين الجماعة، حيث ظهر جناح مؤيد لتوجهات "كمال"، التي تقترب أكثر من شباب الإخوان، وجناح آخر يؤيد الحرس القديم في الجماعة.

وأشار إلى أن إعلان أو تلميح تولي إبراهيم منير لمهام المرشد، قابلها رد فعل عنيف ورافض بشكل قاطع من قبل شباب الإخوان، بسبب تصرفاته تجاه محمد كمال.