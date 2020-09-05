عبلة الكحلاوي تنفي شائعة وفاتها: حسبي الله ونعم الوكيل

علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، على شائعات متداولة حول وفاتها قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي تلك الشائعة.. مش عارف الناس عايزين مني إيه".

وكانت عدد من الجروبات على موقع "فيسبوك" تداولت شائعة وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وليست تلك المرة الأولى التي يتم تداول فيها هذه الشائعة خلال الأيام الأخيرة.