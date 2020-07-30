عبلة الكحلاوي تبكي على الهواء وتكشف سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

بكت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، على الهواء، خلال حديثها عن فضل يوم عرفة، قائلًا إن الحاج يمنح فيه شهادة ميلاد جديدة وصحيفة أعمال جديدة كيوم ولدته أمه.

وأضافت "الكحلاوي"، خلال حديثها عبر شاشة "MBC مصر"، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في هذا اليوم، فيباهي بعباده الملائكة.

وتابعت: "نستغيث بالله سبحانه وتعالى، ونقول يا رب ارحمنا واعفُ عنا وارفع عنا هذا البلاء، الله يسمعنا والطوف طواف قلوب".

وأردفت: "فمن صام يوم عرفة غُفر له عاما قادما وعاما ماضيًا، وسمي اليوم بهذا الاسم لأن آدم وحواء تعارفا فيه، آدم نزل في الهند وحواء نزلت في جدة، والتقيا في عرفات الله، وقيل أيضًا إن نبي الله جبريل عليه السلام، عرف النبي إبراهيم عليه السلام مناسك الحج في هذا المكان".