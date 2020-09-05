البحرين ترجئ بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية أسبوعين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين؛ وذلك لفحص جميع العاملين بالكادر التعليمي في المدارس الحكومية، وبذلك تتأخر عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غدٍ الأحد الموافق 5 سبتمبر إلى 20 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني بشأن مراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية، وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي، وفي ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الماضية.