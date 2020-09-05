ابن الحاجة بخيتة الذي أمر السيسي بعلاجه من السرطان: سأتوجه لمعهد ناصر.. غدا

قال نوح أحمد حماد، ابن الحاجة بخيتة، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها أثناء جولته المفاجأة أنه من المقرر أن يبدأ رحلة علاجه غدا هو ووالدته في معهد ناصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يعاني من مرض "سرطان الخصية"، منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في بتر جزء منها، والخضوع لعلاج كيماوي مكثف، تسبب في إرهاقه نفسيا وماديا خاصة أنه متزوج ولديه ثلاثة أولاد ويعمل نجار مسلح.

وأكد نوح أنه كان يرفض الخضوع للعلاج خلال الفترة الماضية، نظرا لعدم شعوره بتحسن، ولكن بعد أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه، سوف يتوجه صباح غد الأحد إلى المعهد بصحبة والدته.

ووجه الرجل الخمسيني حديثه إلى الرئيس السيسي قائلا "ربنا يعينك على اللي انت فيه وينصرك ويحفظك زي ما غيرت مسار حياتي أنا وأسرتي".

الحاجة بخيتة: "اللي عمله السيسي معايا هديتي في آخر العمر"

معاناة شديدة واجهتها السيدة السبعينية من أمراض مزمنة ألمت بجسدها، دفعها ضيق الحال للخروج في رحلة بحث عن علاج مجاني يتوافق مع حالتها، ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها مفاجأة تغير حياتها، فطريق عودتها إلى البيت كان ذاته الذي يمر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي صدفة، لتجد نفسها أمام حلم يتحقق.

خلال عودة السيدة السبعينة بخيتة محمد، من مستشفى التأمين الصحي، حيث كانت تقوم بمحاولات متعددة بهدف الحصول على علاج مجاني لأمراضها المتعددة، علمت من ضباط الأمن في مدينة نصر أن الرئيس السيسي سوف يمر لتفقد بعض المشروعات، "طلبوا مننا ننتظر دقائق، وشاب كان بيساعدني عشان مش قادرة أقف، فالريس وقف وطلب إنه يتكلم معايا، ربنا يخليه، قاللي كل اللي إنتي عايزاه هيتعمل".