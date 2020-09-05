الحاجة بخيتة: "اللي عمله السيسي معايا هديتي في آخر العمر"

معاناة شديدة واجهتها السيدة السبعينية من أمراض مزمنة ألمت بجسدها، دفعها ضيق الحال للخروج في رحلة بحث عن علاج مجاني يتوافق مع حالتها، ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها مفاجأة تغير حياتها، فطريق عودتها إلى البيت كان ذاته الذي يمر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي صدفة، لتجد نفسها أمام حلم يتحقق.

خلال عودة السيدة السبعينة بخيتة محمد، من مستشفى التأمين الصحي، حيث كانت تقوم بمحاولات متعددة بهدف الحصول على علاج مجاني لأمراضها المتعددة، علمت من ضباط الأمن في مدينة نصر أن الرئيس السيسي سوف يمر لتفقد بعض المشروعات، "طلبوا مننا ننتظر دقائق، وشاب كان بيساعدني عشان مش قادرة أقف، فالريس وقف وطلب إنه يتكلم معايا".

حديث قصير دار بين بخيته والرئيس السيسي ترويه لـ"الوطن"، إذ سألها عن أحوالها، فأخبرته بقصتها وأنها تبحث عن علاج مجاني: "ربنا يخليه، قاللي كل اللي إنتي عايزاه هيتعمل، وبعد ما مشيت لقيت الحرس بيطلب مني رقم التليفون والبيانات، وسبتهم ومشيت".

مرت ساعات قليلة على لقائها بالرئيس، سمعت بعدها أن قسم الشرطة التابع للمنطقة يبحث عنها: "خفت كنت بقولهم أنا غلطت في إيه أنا معملتش حاجة"، لتتفاجأ بأن السيسي أصدر أوامره بعلاجها، وسوف تتوجه لأحد المستشفيات لتقلي العلاج بالمجان".

وأوضحت السيدة السبعينية أنها تعاني من عدة أمراض، بينها الضغط والسكري، بالإضافة لمشكلات العظام والكبد: "أنا ست كبيرة مقدرش أتحمل كل الأمراض دي مع بعض وتعبانة جدا".

عناية فائقة تلقتها "بخيته"، خلال إجرائها بعض الفحوصات في المستشفى، حيث تم عمل مجموعة من الإشاعات والتحاليل، بالإضافة إلى صرف علاج مجاني لها: "قالوا لي كل شهر هيجيلك العلاج لحد عندك ودي هديتي في آخر العمر".

لا تملك "بخيته" مصدر دخل ثابت لها، فابنيها أحدهما مريض سرطان، والآخر يعاني من الصرع، "باخذ كل شهر 500 جنيه معاش، و450 جنيه إعانة من الأزهر الشريف".