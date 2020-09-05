شقيق عبلة الكحلاوي يطالب بضبط مروج شائعة وفاتها

طالب الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، مباحث الإنترنت بضرورة ملاحقة مروجي شائعات الوفاة.

وانتشرت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة عبلة الكحلاوي، وطمأن شقيقها محبيها على صحتها، نافيًا شائعة وفاتها التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الكحلاوي، رسالة لمروجي الشائعات، من خلال "الوطن" قائلًا: "كفاية بتوقعو قلبنا"، مؤكدًا ضرورة ضبط مروجي الشائعات وتقديمهم للعدالة للحد من انتشار مثل هذا النوع من الشائعات.

والدكتورة عبلة الكحلاوي، من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وشقيقة المداح الدكتور أحمد الكحلاوي، وقد التحقت بجامعة الأزهر بناء على رغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن في عام 1974، وحصلت على الدكتوراه في عام 1978 في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية.