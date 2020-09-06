مختار نوح: إبراهيم منير "علماني" ويؤيد الشذوذ الجنسي

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن القيادي الإخواني إبراهيم منير علماني مؤيد للشذوذ الجنسي والمثلية، ولكن لا يجب أن تكون في الدول الإسلامية، وله الكثير من الأمور التي هي محل خلاف لدى أعضاء جماعة الإخوان في الخارج.

وأضاف "نوح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن عام 2019 هو نهاية تنظيم الإخوان المسلمين، وإنكار الواقع من قبل أعضاء الجماعة هو شيء معروف لديهم: "كانوا عايشين على حلم الـ500 سنة في مصر"، موضحا أن محمود عزت كان المرشد الخفي للجماعة وزعيم للتنظيم السري، ولكن لم يعترف به أحد من أعضاء الجماعة بالخارج.

وأكد أن أيمن نور هو إله السرقة لدى الجماعة وأعضائها، بينما نجح كل من معتز مطر ومحمد ناصر في الحصول على التورتة بأكملها، مشيرا إلى أن من جماعة الإخوان الإرهابية حاليا هم أشلاء وبقايا من جسد ميت وهو الإخوان، حيث إن الدولة قامت بما عليها من توجيه ضربات موجعة للجماعة نجحت خلالها في القضاء على التنظيم كهيكل في العاصمة والمحافظات وحتى في شمال سيناء بفضل القوات المسلحة والشرطة والقضاء، بينما يظل الدور المتبقي على وعي المواطنين تجاه هؤلاء.