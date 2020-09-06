رئيس "مصر السيادي": يجب تعظيم قيمة مجمع التحرير وإعادة استخدامه

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يخضع لمجموعة من طبقات الحوكمة، من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للصندوق الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى ممثلي 3 وزارات إلى 5 أعضاء مستقلين وجمعية عمومية مكونة من 12 يرأسهم رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء وأحد نائبي البنك المركزي، وترسل ميزانية الصندوق لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان للبت فيها.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الجهات الحكومية المختلفة تقوم بالبحث حول الأصول، حيث إنها عمل مشترك بين وزارة الإسكان والزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار ويقوم بدور المشرع، مؤكدًا أن الصندوق استثماري ويدير الأصول بشكل هادف للربح وخلق ثروات وتنمية ثروات الأجيال القادمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إعادة استخدام الأصول غير المستغلة، حيث إنه مع انتقال العاملين بمجمع التحرير للعاصمة الإدارية لا بد من تعظيم قيمة المبنى وإعادة استخدامه، كاشفًا عن خيارين أمام الدولة وهما استأجر مستثمر واحد لاستخدامه كل مكان خدمة أو مشاركة مستثمر في تطوير المبنى لتوفير الارباح ولا بد من أن نبحث عن كوادر مطلوبة لتعظيم ربح يدخر سنويا.