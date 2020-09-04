رئيس صندوق مصر السيادي: خطة تطوير القاهرة تنظر للمستقبل

كشف الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ملامح تطوير القاهرة الخديوية، قائلاً: إن المشروع بدأ قبل إنشاء الصندوق، وإنهم أحد شركاء التطور في منطقة القاهرة الخديوية، نظرًا لأن هناك أصولًا كثيرة مملوكة لشركات التأمين والبنوك، ومطورين عقاريين من القطاع الخاص، وكل هذه الأطراف تجتمع لإعادة رونق القاهرة.

وأضاف "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن خطة التطوير تنظر للمستقبل، أي الوضع الذي سيكون عليه شكل القاهرة بعد هجرة الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث النشاطات التي من الممكن وجودها في المنطقة، وإعادة إحيائها في قلب العاصمة، موضحًا أن الإطار الزمني للتطوير، هو الوقت المستغرق لاستكمال الدراسات.

وأوضح أنهم يعدون دراسة مالية وفنية، لبحث أمثل الأنشطة التي سيتم تواجدها في المنطقة، والضغوطات التي ستحدثها إذا تواجدت، لافتا إلى أن الخطة تتضمن مجمع التحرير، وأرض الحزب الوطني سابقا، ومبنى وزارة الداخلية سابقا، مؤكدًا أن النشاط السياحي والخدمي، جزء كبير من الخطة إضافة للنشاط التجاري.