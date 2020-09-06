هاني شاكر: الإعلام يتعامل مع شاكوش وكمال كأنهما منزلين من السماء

قال هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن اجتماع النقابة بالأمس انتهى إلى عدم التعامل مع حسن شاكوش وعمر كمال، تماماً وغلق هذا الملف نهائياً، وتابع: "ليس لديهم النية في إصلاح مسارهم الغنائي ولا يتعاونوا مع نقابة الموسيقيين.. ماشيين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدفاع عن "شاكوش وكمال"، من قبل بعض وسائل الإعلام أمر في غاية الغرابة، وتابع: "بعتنا أكثر من مرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض الأخبار التى نشرت عنى وعن النقابة.. شيء محزن صراحة خاصة وأنه لم يتم اتخاذ أى موقف للدفاع عن النقابة حتى الآن".

ولفت "شاكر"، إلى أن الإعلام يتعامل مع حسن شاكوش وعمر كمال، كما لو أنهما منزلين من السماء، وأن ما يقدماه لم يحدث في تاريخ الفن المصرى، وتابع: "يحسسك أن ما يقال لم يحدث فى مصر قبل ذلك"، مشدداً على أن لن يسمح ومعه أعضاء مجلس النقابة بأن يكون هذا النوع من الغناء أن يكون واجهة لمصر، كونه أكثر خطراً من المخدرات، مضيفاً: "من يسمع هذه الأغانى مش فايق مائة فى المائة".

وتعليقاً على الحفل الغنائى الذى أقامه حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس، قال نقيب الموسيقيين: "أولاً هما فى مكان صغير جداً ..تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيراً إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفاً: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات".