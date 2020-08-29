رامي صبري لتامر حسني: عايزين نشتغل مع بعض.. والأخير: يلا بينا

"بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا بأفكار مختلفة"، بهذه الكلمات عبر الفنان رامي صبري، عن سعادته بفيديو كليب أغنية تامر حسني، ومحمود العسيلي، والتي تحمل اسم "اختراع"، وإعجابه بالتعاون الفني الذي يجمع المطربين وبعضهم البعض، ورغبته في استمرارها.

وكتب رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي أغنية حلوة أوي أوي، ودايمًا بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض، عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفة.. ألف مليون مبرووك".

ورد تامر حسني، على ما قاله رامي صبري، مبديًا استعداده للتعاون فيما بينهما، قائلًا: "حبيبي يا روميو ألف ألف شكر على ذوقك و يلا بينا أنا مستعد جداً".

وعقب رامي صبري، قائلًا: "الأغنية جاهزة".

دعوة "صبري" و استجابة "حسني"، لاقت استحسان المتابعين، الذين أبدوا في تعليقاتهم، ترحيبهم بفكرة التعاون الغنائي فيما بينهما.

وطرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة "اختراع"، والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي، وجاء فيديو كليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

"اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانًا لألبومه الجديد، والمقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.