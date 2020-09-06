أديب يتساءل: "أحنا جالنا وقت الوزير والي مبيدات مسرطنة ولا لأ؟!"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وفاه الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة في مصر مده 16 عام، كما كان أحد الشخصيات الهامة في الحزب الوطني الديمقراطي إبان عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وكان مسؤولا حتى عام 2011، حتى تم توجيه اتهامات لها علاقة بالمبيدات المسرطنة وتوزيع أراضي بشكل غير شرعي ورسمي.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وفي عام 2017 قضت المحكمة ببرائته "المحكمة قالت أنه برئ، وبعد ما مات انقسم الناس حوله لقسمين"، موضحا أنه وفي تلك الواقعه تم إفراد 4 حلقات من البرنامج لمناقشة تلك الوقائع، وفي تمام الساعة 7 صباحا هاتفه الرئيس وقال له: "أنت نايم، أنا عايز نمر الدكاتره اللي كانوا عندك في البرنامج".

وأكد أن أسباب زيادة أعداد مصابي السرطان في مصر جاء بسبب التقدم الطبي الذي لحق بمختلف دول العالم ومنها التشخيص المبكر لمرض السرطان، والذي تعمل فيه مصر حاليا: "حجات جديدة عظيمة بتخلي كشف مبكر عن السرطان"، وتسائل: "لو فيه حد ناوي يفيد البلد دي بحاجة مرة.. أحنا جالنا هذا الوقت مبيدات مسرطنه ولا لأ".

وتابع: "سوء استخدامنا للمبيدات هو اللي بيجيب سرطان، ولما تسأل حد هل مصر دخلها مبيدات مسرطنة؟، أنا معنديش الإجابة، وفيه ناس ماتت مننا في سن صغير، ويجب أن يقوم بمجلس النواب بإنشاء لجنة تقصي حقائق هل أدخل يوسف والي مبيدات مسرطنة، وهو التاريخ إيه غير مستقبل نقدر بيه نقييم الأشياء، وفيه خناقة على السوشيال ميديا عليه، ودي معركة شخصية جدا".