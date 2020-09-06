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فيديو.. عمرو أديب يرقص على نغمات "بالبنط العريض": إحنا محتاجين الطبطبة

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محمود البدوي
01:56 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بالبنط العريض، على الهواء، وتراقص على الهواء على نغمات الأغنية، موضحًا أن حسين الجسمي من المطربين المحبوبين في مصر والعالم العربي بالكامل، "تقريبا أغنية بالبنط العريض هي أغنية رقم واحد في الصيف ده".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الأغنية تخطت الـ 60 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وقام بكتابة كلماتها الكاتب أيمن بهجت قمر، "الأغنية كسرت الدنيا، أهم حاجة فيها الطبطبة، إحنا محتاجين الطبطبة، الكلمة دي بقت أهم كلمة في الصيف الحالي".

وتابع: "الأغنية مكسرة الدنيا وعاملة نجاح كبير، الأكثر انتشارا وطلبا واستماعا، بساطة الكلمات، المزيكا، الحروف الحلوة، التوزيع الجميل، أغنية صيفية وشتوية، تفكرني بنجاح بتاع 6 الصبح وبشرة حير".

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