حملات موسعة للقضاء على الكلاب الضالة في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شن حملات موسعة على مستوى المحافظة للقضاء على الكلاب الضالة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحتها تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

أشار محافظ الغربية، إلى أن مكافحة الكلاب الضالة تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتجنبا لنقل الفيروسات والأوبئة، مؤكدا ضرورة التخلص الآمن منها بعد القضاء عليها ونقلها إلى المدافن الصحية بالتنسيق مع جهاز شون البيئة.

في السياق ذاته، شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، فجر اليوم، حملة بمحلة منوف بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق وجهاز شؤون البيئية، أسفرت عن القضاء على عدد كبير من الكلاب الضالة.

وطالب الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، مالكي الكلاب بضرورة التوجه إلى الإدارات البيطرية لفحصها وتحصينها وترخيصها بتكلفة لا تتعدى 36 جنيها.