سائق يعترف بتفاصيل سرقة خزينة: "كنت عاوز 10 آلاف وخدت مليون ونص"

"أنا كنت مزنوق في 10 آلاف جنيه بسبب المصاريف.. ودخلت الفيلا لقيت فلوس كتير معرفش عددها وروحت اشتريت شقة بعد السرقة"، بهذه الكلمات اعترف سائق أمام قاضي التجديد بتفاصيل سرقة فيلا بمنطقة التجمع الأول، وأضاف المتهم أنه بسبب ظروفة المالية السيئة قرر سرقة رب عمله.

وأوضحت التحريات أن المتهم غافل أهل الفيلا وتمكن من الدخول وسرقة أكثر من مليون ونصف، وقرر القاضي تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ألقت القبض على سائق بتهمة سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب فيلا بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول، مفاده اكتشافه سرقة مليون و600 ألف جنيه من داخل منزله وعمل التحريات دلت أن المتهم سائق وألقى القبض على المتهم وتم إعادة مليون و200 جنيه وتبين قيام المتهم باتفاق باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.