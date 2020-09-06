صور.. هبوط أرضي بطرق البحر الأحمر المغلقة بفعل السيول

تسببت السيول في حدوث هبوط بعض الطرق المغلقة في محافظة البحر الأحمر، أمس السبت.

وأعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر، عن غلق ثلاثة طرق حتى صباح اليوم الأحد، لحين الانتهاء من كل الأعمال الإصلاح ورفع آثار السيول وترميم الأسفلت المقطوع.

وكشفت أجهزة البحر الأحمر، عن أن الطرق المغلقة وهي رأس غارب الشيخ فضل لوجود قطع الطريق خارج حدود البحر الأحمر وسفاجا سوهاج لقطع الطريق بالكيلو 75، والقصير قفط بالكيلو 70 و90 وسفاجا قنا بالكيلو 85، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة من إدارة المرور والطرق والكباري، ومجالس المدن والأجهزة المختصة لمعاينة طرق رأس غارب الشيخ فضل وسفاجا سوهاج والقصير قفط، عقب تعرضها أمس الأمطار الغزيرة والسيول وذلك لدراسة فتحها.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، على المناطق الجبلية.