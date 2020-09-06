إيهاب الحنفي: أنفقنا 27 مليار جنيه على تطوير العشوائيات منذ 2014

قال إيهاب الحنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات الشائكة الموجودة في الوقت الحالي؛ لأن المناطق العشوائية تكون بؤرة لكثير من الأشياء سواء من النواحي الأمنية، التعليمية، والصحية، مؤكدا انفاق 27 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.

وأضاف الحنفي، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى عمل الكثير من الدراسات وبدأنا في دراسة المشكلات السابقة ومحاولة إيجاد حلول لها وكان ذلك بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى أننا منذ 30 عاما نتحدث عن تطوير العشوائيات وكان المواطنين يخرجوا بعيدا عن العمران في مناطق تفتقر للخدمات، المدارس، وعدم توفر النواحي الاجتماعية والاقتصادية لهم وبالتالي كانت الوحدات السكنية التي كانوا يأخذوها قليلة المساحات ومعدومة الخدمات ويبدأوا في عمل العشوائيات مرة أخرى.