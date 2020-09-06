طوارئ في مطار القاهرة تحسبا للتقلبات الجوية

كشفت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي اليوم، عن إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لأي تقلبات جوية، فيما حذّرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة في منطقة مهبط المطار، مع الالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب التقلبات الجوية في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط، أو بسبب سرعة الرياح.

وطالبت الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خلال منشور إداري جرى توزيعه على العاملين بها، بالاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالتقلبات الجوية والتغيرات المناخية الأسبوع الحالي.

وناشدت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، العاملين لديها بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، خاصة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وشددت الشركة برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، على ضرورة الاهتمام بتسليم وتسلم المعدات بين العاملين والتأكد من صلاحيتها، وقيام القيادات والمشرفين بصفة دورية بتوعية العاملين بأهمية هذه النقاط للحفاظ على كفاءة المعدات، والاهتمام بأمان وسلامة العاملين أثناء العمل، خاصة داخل أرض المهبط والتعامل مع المعدات، من خلال المشرفين والمرور الدائم على مواقع العمل والخدمة بالمهبط.

وأكدت المصادر أنّ ارتفاع درجات الحرارة لن يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدة أنّ السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إنّ إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، في مثل هذه الأيام من كل عام، موضحة أنّ الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أو بسبب التقلبات الجوية الحادة التي تتسبب في تساقط الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت ارتفاعا فى درجات الحرارة، إذ يسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 90%.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة بشمال وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.