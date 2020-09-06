غرف عمليات حزبية: إعادة انتخابات الشيوخ بالخارج بلا مخالفات حتى الآن

تتابع غرف العمليات المركزية التي شكلتها الأحزاب عملية إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين من المصريين في الخارج في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات في 141 بعثة دبلوماسية مصرية في 124 دولة حول العالم.

وتجري جولة الإعادة على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

وقال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحركة الوطنية، إنّ غرفة عمليات الحزب تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ وتعمل بكل الطرق على تسهيل عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات.

وأضاف عزمي لـ"الوطن"، أن غرفة عمليات الحزب لم ترصد أي مخالفات حتى الآن في عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات، ونهدف لإزالة أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تواصل أعمال الرصد والمتابعة لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ من خلال 1500 متابع، وتستخدم أحدث التقنيات الحديثة في متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج.

وأضافت عبدالعزيز لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنبة للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لنجاح العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة الناخبين من خلال استخدام وسيلة البريد لتصويت المصريين في الخارج.

ومن جانبه، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن غرفة عمليات الحزب تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين في الخارج التي تسير حتى الآن بشكل جيد والالتزام بكل الإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن الحزب يهدف من خلال عملية المتابعة للعملية الانتخابية التيسير والتسهيل على المواطنين في مختلف البلدان على مستوى العالم، مطالبا جميع الناخبين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات لدعم عملية الاستقرار السياسي.

وبدوره، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن غرفة عمليات الحزب تتابع عملية تصويت المصريين في الخارج بأحدث التقنيات ونهدف لإزالة أي عقبات تحول دون مشاركة الناخبين في الانتخابات على مستوى العالم.

وحذر أبوشقة من عدم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية حتى لا يعرضون أنفسهم لعقوبة الغرامة التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مطالبا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات باعتباره واجب دستوري يجب تأديته.

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.