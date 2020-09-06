تطهير مخرات سيول دير البرشا والروضة بملوي تحسبا لسقوط أمطار
كتب:
اسلام فهمي
11:00 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
تطهير مخرات سيول
أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، تكليف الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا والروضة بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول، وتشكيل لجان للمتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف التطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو حدوث السيول.
وأعلنت الوحدة المحلية بدير البرشا، بالتنسيق مع هندسة رى ملوي عن تطهير مخرات السيول، وجاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.
ورفعت المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأفاد بيان أصدرته المحافظة، بأن الاستعداد يأتي عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الجاري والتي تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.