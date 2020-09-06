تطهير مخرات سيول دير البرشا والروضة بملوي تحسبا لسقوط أمطار

أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، تكليف الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا والروضة بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول، وتشكيل لجان للمتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف التطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو حدوث السيول.

وأعلنت الوحدة المحلية بدير البرشا، بالتنسيق مع هندسة رى ملوي عن تطهير مخرات السيول، وجاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.

ورفعت المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، بأن الاستعداد يأتي عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الجاري والتي تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.