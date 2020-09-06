80 جنيها للسكني و100 للإداري.. قيمة مخالفات متر التصالح في الجيزة

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بنطاق حي الهرم وفقا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية، طبقا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بالقيم السعرية لـ4 مناطق بنطاق الحي، كما يلي:

المنطقة الأولى

شارع فيصل بداية من التقاء طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري والحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر، وطريق الواحات وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وميدان الرماية ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشارع الأهرام وترعة المريوطية حتى التقائه مع شارع الملك فيصل.

المنطقة الثانية

شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائري وطريق كفر طهرمس حتى التقائه بشارع الملك فيصل.

المنطقة الثالثة

شارع الهرم بداية من التقائه مع طريق المريوطية وشارع أبوالهول السياحي الشرقي (ترعة المنصورية) والطريق الدائري المنيب وترعة المريوطية حتى التقائه بشارع الهرم.

المنطقة الرابعة

(منشية البكاري - كفر غطاطي) طريق المنشية بداية من التقائه مع الطريق الدائري وشارع المأذون (شارع محمد عبدالدايم)، وشارع السعودي، وطريق المريوطية حدود الحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبيني (طريق جمال الدين البنا)، وشارع الحاج نصر المنوفي والطريق الدائري وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري حتى التقائة مع طريق المنشية.

قيمة التصالح

تراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و280 جنيها كحد أقصى و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و360 جنيها كحد أقصى و205 جنيهات للمتر التجاري كحد أدنى و800 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا، والشوارع الأقل من 16 مترا.