ضبط شخصين بالمنوفية لاعتزامهما إقامة حفل زفاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط شخصين (حارس إحدى قاعات الأفراح بمدينة شبين الكوم – صاحب جهاز صوتى "دى - جى" ) لاعتزامهما إقامة "حفل زفاف" داخل القاعة وتم ضبط (عدد 3 سماعة كبيرة الحجم )، وذلك بالمخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين. وبسؤالهما أقرا بمخالفتهما للقرار المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس الوزراء اعلن منذ عدة شهور، عدم إقامة حفلات الزفاف، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحذرت الحكومة من مخالفة القرار ومن يخالف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.