ضبط 34 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 34 متهما في حملات أمنية استهدفت المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية في نطاق محافظة الجيزة.

كما ضبطت القوات تحت قيادة اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة، والعميد عادل هندي رئيس مباحث مرور الجيزة، والعقيد وائل مختار معاون مباحث المرور 5 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة، وجرى التحفظ على المخالفين، وأُخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.