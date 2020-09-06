8 أسباب لتباين قيمة التصالح بين المحافظات والأحياء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك إقبالا على التصالح في مخالفات البناء من جانب المواطنين في أغلب المحافظات، مضيفا لـ "الوطن" أن هناك تيسيرات متعددة من جانب المحافظات لتشجيع المواطنين على التصالح وإنهاء هذا الملف بنهاية الشهر الجاري.

ودعا قاسم المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الراهنة لتقنين أوضاعهم في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة لخدمة المواطنين، مؤكدا أن التصالح يأتي لصالح المواطن أولا قبل حصول الدولة على مستحقاتها.

وأشار إلى أن تباين قيمة التصالح تختلف من حي لآخر ومن محافظة إلى أخرى لعدة أسباب أبرزها:

- تفعيل اللامركزية

- منح صلاحيات للمحافظين لإقرار قيمة التصالح بعد دراسة اللجان المختصة

- التيسير على المواطنين

- مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وموقع كل منطقة

- كل لجنة بكل محافظة تحدد القيمة السعرية للمتر

- اختلاف تقييم الريف عن المدن

- تفاوت تقييم الشوارع الرئيسية عن الشوارع الفرعية

- هناك اختلاف بين المدن الرئيسية وغيرها