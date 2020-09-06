منهم الزعيم وشريهان.. تلامذة "الأستاذ" الذين أصبحوا نجوما

فنان حقيقي، صاحب أسلوب مختلف في الأداء، ومكتشف للعديد من النجوم، ما أهله للحصول على لقب "الأستاذ" بشكل حقيقي، لاسيما أن من اكتشفهم أصبحوا من كبار النجوم فيما بعد.

الزعيم - عادل إمام

يعد الفنان فؤاد المهندس أول من أعطى الفنان عادل إمام أول فرصة ظهور حقيقية في ستينات القرن الماضي، لينطلق بعد ذلك في مشواره الفني، وكان ذلك في عام 1963 عندما قدم فؤاد المهندس مسرحية "أنا وهو وهي" من تأليف وإخراج عبدالمنعم مدبولي، وكانت الفرصة الأولى للفنان عادل إمام بتجسيده لشخصية "دسوقي" خلال أحداث المسرحية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.

شريهان

بدأت الفنانة شريهان مشوارها الفني مع الفنان فؤاد المهندس منذ طفولتها، ففي عام 1970 شاركت في فيلم "ربع دستة أشرار" وهي طفلة، وكان الفيلم من بطولة فؤاد المهندس، وشويكار، وعبد المنعم مدبولي، وسعيد صالح.

غير أن انطلاقتها الحقيقية مع "الأستاذ" كانت عام 1980، بمشاركتها في مسرحية "سك على بناتك"، من إخراج فؤاد المهندس، وتأليف لينين الرملي، لتنطلق بعد ذلك في مشوارها الفني، حيث قدمت مع فؤاد المهندس بعد ذلك مسرحية "علشان خاطر عيونك" عام 1987.

سناء يونس

تعد الفنانة سناء يونس واحدة من كبار الفنانات اللاتي نجحن في مجال الكوميديا، ووصفها "المهندس" في أحد لقاءاته التلفزيونية بأنها نجمة كوميدية حقيقية، وبالرغم من نجاحها في عدد من الأعمال الفنية سواء في التلفزيون أو السينما والمسرح، إلا أن عام 1980 يظل علامة فارقة ومهمة في تاريخ الفنانة سناء يونس، حينما تعاونت مع الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك"، والتي جسدت من خلالها شخصية "فوزية" التي حققت نجاحًا كبيرًا ومستمرًا حتى الآن رغم مرور 40 عامًا على عرضها الأول.

وتعد تجربة سناء يونس مع فؤاد المهندس بالمسرحية بمثابة شهادة ميلاد فنية لها من جديد، ليقدما سويًا واحدة من أشهر المسرحيات في الوطن العربي بعد مرور 5 سنوات وهي "هالة حبيبتي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

أحمد راتب

كانت بداية الفنان أحمد راتب في مشواره الفني منذ كان طالبًا بكلية الهندسة، لكنه لم يكمل بها ليلتحق بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية، ومنذ سبعينيات القرن الماضي شارك في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام السينمائية، حتى جاءت مشاركته الأبرز في مشواره الفني أمام الفنان فؤاد المهندس بمسرحية "سك على بناتك" عام 1980.

وجسد "راتب" خلال أحداث المسرحية شخصية "سامح"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وكانت بدايته للانطلاق في الكوميديا سواء بالسينما أو المسرح.

فاروق فلوكس

ويعد الفنان فاروق فلوكس واحدا من فناني الزمن الجميل، والذين اشتهروا بتقديم الكوميديا، وكانت بدايته في ستينيات القرن الماضي مع فؤاد المهندس، حيث قدما سويًا عددًا من الأعمال الفنية سواء بالمسرح أو السينما، وكانت بدايتها بمسرحية "سيدتي الجميلة" في عام 1969 والتي شهدت أيضًا انطلاق نجومية الفنان سيد زيان.