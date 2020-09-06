بدء الدراسة بنظام "الهجين" في الجامعة الأمريكية للمرة الأولى

بدأت الجامعة الأمريكية، الخميس الماضي، الدراسة للفصل الدراسي خريف 2020 بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بنظام "الهجين"، موضحة أن 93% من الطلاب يدرس عبر الإنترنت، و7% في الحرم الجامعي.

جاءت خطوة التحول إلى التدريس عبر الإنترنت واستخدام نظام "الهجين" كأحد الإجراءات الوقائية العديدة التي تتخذها الجامعة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت الجامعة هذا الخريف نحو 1200 طالب جامعي 58% إناث و42% ذكور، وأكثر من 340 طالبا في برامج الدراسات العليا، 70% إناث و30% ذكور.

وتوافد الطلاب هذا الفصل الدراسي من 26 دولة، تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإسبانيا، والبرازيل، وكذلك من أفريقيا والشرق الأوسط من نيجيريا وسوريا واليمن والجزائر وفلسطين وتونس، وأن اجمالي الطلاب المصريون هذا العام بالجامعة من 20 محافظة منها الإسماعيلية والإسكندرية والدقهلية والوادي الجديد.

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، في رسالة الترحيب بمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في بداية العام الدراسي الجديد: "أرحب بكل من الطلاب الجدد والعائدين في هذا العام الدراسي الجديد الواعد المليء بالفرص والتحديات، ويسعدني أن أرحب بالدفعة الجديدة الاستثنائية".

وتابع: "شهدت الجامعة هذا العام أيضًا إطلاق برنامج المنح الجامعية، والذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم الجامعة بإدارته وتنفيذه، وتلقى البرنامج أكثر من 4000 طلب للالتحاق بالمنح المقدمة من البرنامج من جميع محافظات مصر".

كما تواصل الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقديم أكثر من 22.3 مليون دولار من المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلاب.

وينضم هذا العام أكثر من 100 طالب دولي جديد للدراسة بالجامعة، وتمثل نسبة طلاب البكالوريوس الدوليين الجدد هذا العام نحو 3.4% من الطلاب.