التعليم العالي تنتهي من المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية الليلة

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الليلة في السابعة مساء، من المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لتسجيل رغبات المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بعد 6 أيام على فتح باب التسجيل، على أن تبدأ الوزارة فور الإغلاق، حصر أعداد المقبولين وتحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات وفقا للأعداد المقررة لكل كلية.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّه سيتم غلق باب التسجيل الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم، مؤكدا أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل بكفاءة عالية منذ فتح باب التسجيل، وأنّ 237 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

التعليم العالي: الموقع الإلكتروني يعمل بكفاءة عالية منذ فتح باب التسجيل للرغبات

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة حتى السابعة مساء الأحد 6 سبتمبر الحالي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.