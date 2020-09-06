10 معلومات عن "صندوق الخدمات المالية" الجديد بعد التأسيس

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، مؤكدةً أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة نجاح الصندوق منذ انشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة.

"الوطن" ترصد في نقاط، أبرز 10 معلومات عن الصندوق الجديد:

1 - تأسس بغرض الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية.

2 - له صلاحية تأسيس الشركات أو الصناديق وأي كيانات أخرى أو المساهمة فيها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

3 - يجوز للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها.

4 - له شخصية إعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى.

5 - 30 مليار جنيه رأس مال الصندوق المرخص به.

6 - 500 مليون جنيه رأس مال الصندوق المصدر.

7 - يسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصري عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق ويسدد الباقي نقدا أو عينًا خلال ثلاث سنوات.

8 - يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة ثلاث سنوات قابة للتجديد مرة أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للصندوق.

9 - سيكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته.

10 - يمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.