سليمان: "صندوق مصر السيادي" مشروع استثماري يحفظ ثروات الأجيال القادمة

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي يُعد استثمارا طويل الأجل والغرض منه هو خلق وتنمية والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة وخلق مصدر دخل متنوع خارج سياق مكونات الاقتصاد التقليدي، مؤكدًا أن فكرة الصندوق السيادي في البداية كانت تخص دول الاتحاد السوفيتي في السابق والتي تأتي مصادرها الاقتصادية قائمة على البترول.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، أن مصر بها تنوع اقتصادي واسع في الثروات نمتلك قاعدة صناعية وزراعية وسياحية وقناة السويس، مؤكدًا أنه ولا بد من خلق تطور لمصادر تنمية الثروات المصرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، إلى أن دخل الصندوق السيادي يأتي من عوائد الاستثمار، والمحفظة الأولى تكون عن طريق رأس المال والتي يكتب بداخلها وزارة المالية، موضحًا أن الصندوق مملوك للدولة المصرية والخزانة العامة ووزارة المالية، حيث إن الصندوق ملك للدولة المصرية وملك الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وفي رقابة للبنك المركزي.