"الصحة" تطلق 4 قوافل طبية مجانية بـ4 محافظات غدا

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" غدا للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات "المنيا - الدقهلية - البحيرة - الوادي الجديد".

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم بعض التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرة إلى أنه يجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجرى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 من شهر سبتمبر الحالي في مناطق حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، والعبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، والفتوح مركز فوة محافظة كفرالشيخ، والسعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 13 و14 سبتمبر بمناطق مركز شباب ثالث مركز السلام أول محافظة القاهرة، و حاجر أبوخليفة مركز إدفوغرب محافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الجاري