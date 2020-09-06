"ذكرى ميلادها".. محطات في حياة رجاء الجداوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي الأولى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد منذ أشهر، عن عمر ناهز 86 عاماً، "الوطن" ترصد في هذا التقرير، أبرز محطات في حياتها منذ كانت عارضة أزياء.

- عادل إمام صاحب الفضل على رجاء الجداوي في دخولها المجال الفني والوقوف علي المسرح.

- "الغدة الدرقية" وراء زيادة وزن الجداوي 20 كيلو، وابتعادها عن عروض الأزياء.

- كانت مسرحية "الواد سيد الشغال" من أول الأعمال الفنية التي شاركت بها الجداوي، واعتزلت بعدها عالم الموضة.

- لقبها البعض بفترة عملها بالأزياء بـ"العروسة الدائمة"، لأنها ارتدت نحو 5 آلاف فستان خلال عملها.

- تحية كاريوكا صاحبة الفضل علي الجداوي، فقد ربتها منذ كان عمرها 4 سنوات.

- كانت تتابع أعمال الجيل الجديد باستمرار منهم شريف منير وأحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي وهند صبري.

- نادية الجندي وفيفي عبده طلبتا منها تجسيد قصة حيات "كاريوكا" قبل وفاتها ولم ينجح الأمر.

- رفضت الجداوي تحويل قصة حياتها لعمل فني قائلة: "أسوأ شيء فى الدنيا أن نقدم قصة حياة فنان في عمل فني".

- خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.

- كانت "الجداوي" تستشير ابنتها في أدوارها الفنية "أميرة ابنتي ومستشارتي وحبيبتي، ودائماً أستمع إليها باستمرار، لأنها ناقدة لاذعة"