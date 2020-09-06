تحرير 3889 محضر لسائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
كتب:
محمد بركات
12:24 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية
فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن اإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3889) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية. جار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.