بدء توصيل المرافق لـ6 آلاف شقة بالإسكان الاجتماعي في الغردقة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال المرافق لشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروع الإسكان الاجتماعي بالغردقة، تحت إشراف مديرية الإسكان.

وكشفت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، عن البدء في تنفيذ توصيل شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، لـ6000 وحدة سكنية بمنطقة أبوعشرة بالغردقة ضمن المشروع العاشر للإسكان الاجتماعي تحت إشراف المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز.

جدير بالذكر أنه جرى الإعلان عن هذا المشروع ضمن الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنه جار دراسة الاستحقاق والتخصيص بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري.