لجنة لإعادة فتح طرق البحر الأحمر بعد تعرضها لسيول

شكلت محافظة البحر الأحمر، لجنة من إدارة المرور والطرق والكباري ومجالس المدن والأجهزة المختصة، لمعاينة طرق "رأس غارب - الشيخ فضل" و"سفاجا - سوهاج" و"القصير - قفط"، عقب تعرضها أمس لسيول وذلك لدراسة فتحها.

كانت تعرضت عدد من طرق البحر الأحمر، مساء أمس السبت، لمياه السيول، ما أدى إلى تراكم المياه وقطع في الأسفلت، وأغلقتها أجهزة البحر الأحمر على الفور.

وكشفت أجهزة البحر الأحمر، عن إغلاق أربعة طرق وهي رأس غارب الشيخ فضل لوجود قطع الطريق خارج حدود البحر الأحمر وسفاجا سوهاج بالكيلو لقطع الطريق بالكيلو 75، والقصير قفط بالكيلو 70 و90 وسفاجا قنا بالكيلو 85، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

بينما جرى فتح طريق سفاجا قنا بعد الانتهاء من رفع آثار السيول، وتبقى ثلاثة طرق الأخرى مغلقة لحين انتهاء اللجنة من معاينتها.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية.

كانت تعرضت طرق البحر الأحمر، أمس، لحالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة وسيول، ما أدى إلى غلق عدد من الطرق.