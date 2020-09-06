6 إجراءات تقدمها المحافظات للتشجيع على التصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن هناك تيسيرات من جانب المحافظات على المواطنين لتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث يقوم كل محافظ بالتنسيق مع لجان التقييم لإجراء تيسيرات متنوعة لزيادة الإقبال على التصالح والانتهاء من هذا الملف قبل نهاية سبتمبر الجارى.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه بإمكان كل محافظة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتيسير على المواطن وتذليل العقبات أمامه حتى يتمكن من اتمام التصالح

وأشار قاسم إلى أن كل الصلاحيات في يد المحافظين لتفعيل اللامركزية، وحث المواطنين على التصالح قبل نهاية الشهر، ومن أبرز تلك التيسيرات:

- مد ساعات العمل داخل المراكز التكنولوجية في الفترة المسائية.

- دعم المراكز التكنولوجية بموظفين لاستقبال طلبات المواطنين.

- تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات والأماكن.

- إعادة دراسة الأسعار استجابة للمواطنين في بعض المواقع واتخاذ قرار بشأنها.

- العمل على توفير قروض ميسرة من البنوك للتسهيل على الراغبين في التصالح.

- تسليم المواطن استمارة 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي غرامات أو أحكام بشأن مخالفة البناء.