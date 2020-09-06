قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 6 أحياء بالقاهرة

بعدما قرر مجلس الوزراء أن نهاية الشهر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح "الوطن" توضح قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 6 أحياء داخل محافظة القاهرة وهي كالتالي:

حي التبين

"المنطقة أ"

المستوى الأول: قيمة المتر سكني 300 جنيه وتجاري ألف جنيه وإداري 350 وصناعي 250.

المستوى الثاني: 200 جنيه للسكني و800 للتجاري و300 إداري و200 صناعي.

المنطقة "ب"

المستوى الأول: 175 جنيها للسكني و350 للتجاري و250 إداري و175 صناعي.

المنطقة "ج"

المستوى الأول: 70 جنيها للسكني و150 للتجاري و70 إداري و100 صناعي.

المستوى الثاني: 50 جنيها للسكني و100 تجاري و70 جنيها للمتر الإداري و150 للصناعي.

حي السيدة زينب

المنطقة الأولى: 600 سكني و1200 تجاري و700 إداري و400 صناعي

المنطقة الثانية: 300 سكني و800 تجاري و400 إداري و300 صناعي

المنطقة الثالثة: 100 سكني و200 تجاري و150 إداري و200 صناعي.

حي الخليفة

المنطقة "أ"

الحلمية وسوق السلاح: 200 سكني و700 تجاري و250 إداري و300 صناعي.

المنطقة "ب"

السيدة عائشة والمحجر: 150 سكني و400 تجاري و300 إداري و250 صناعي.

المنطقة "ج"

100 سكني و150 تجاري و120 إداري و150 صناعي.

حي طرة

المنطقة الأولى: العقارات المطلة على كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي 1200 سكني و1800 تجاري و1400 إداري و1000صناعي.

المنطقة الثانية: كل العمودي على الشوارع العمومية "كورنيش النيل - كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي أكبر من 10 متر "800 للسكني و1300 تجاري و1000 إداري و700 صناعي.

المنطقة الثالثة: 300 سكني و600 تجاري و350 إداري و300 صناعي.

حي وسط

المنطقة "أ": 1200 سكني و2000 تجاري و1500 إداري و1000 صناعي

المنطقة "ب": 1000 سكني و1500 تجاري و1200 إداري و800 صناعي.

المنطقة "ج": 800 سكني و1200 تجاري و1000 إداري و800 صناعي.

حي منشأة ناصر

الفئة "أ": 600 سكني و1000 تجاري و800 إداري و500 صناعي.

الفئة "ب": 500 سكني و700 تجاري و500 إداري و300 صناعي.

الفئة "ج": 300 سكني و500 تجاري و300 إداري و200 صناعي.