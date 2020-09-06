قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 6 أحياء بالقاهرة
كتب:
وائل فايز
11:26 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
استمرار تلقى طلبات التصالح
بعدما قرر مجلس الوزراء أن نهاية الشهر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح "الوطن" توضح قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ 6 أحياء داخل محافظة القاهرة وهي كالتالي:
حي التبين
"المنطقة أ"
المستوى الأول: قيمة المتر سكني 300 جنيه وتجاري ألف جنيه وإداري 350 وصناعي 250.
المستوى الثاني: 200 جنيه للسكني و800 للتجاري و300 إداري و200 صناعي.
المنطقة "ب"
المستوى الأول: 175 جنيها للسكني و350 للتجاري و250 إداري و175 صناعي.
المنطقة "ج"
المستوى الأول: 70 جنيها للسكني و150 للتجاري و70 إداري و100 صناعي.
المستوى الثاني: 50 جنيها للسكني و100 تجاري و70 جنيها للمتر الإداري و150 للصناعي.
حي السيدة زينب
المنطقة الأولى: 600 سكني و1200 تجاري و700 إداري و400 صناعي
المنطقة الثانية: 300 سكني و800 تجاري و400 إداري و300 صناعي
المنطقة الثالثة: 100 سكني و200 تجاري و150 إداري و200 صناعي.
حي الخليفة
المنطقة "أ"
الحلمية وسوق السلاح: 200 سكني و700 تجاري و250 إداري و300 صناعي.
المنطقة "ب"
السيدة عائشة والمحجر: 150 سكني و400 تجاري و300 إداري و250 صناعي.
المنطقة "ج"
100 سكني و150 تجاري و120 إداري و150 صناعي.
حي طرة
المنطقة الأولى: العقارات المطلة على كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي 1200 سكني و1800 تجاري و1400 إداري و1000صناعي.
المنطقة الثانية: كل العمودي على الشوارع العمومية "كورنيش النيل - كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي أكبر من 10 متر "800 للسكني و1300 تجاري و1000 إداري و700 صناعي.
المنطقة الثالثة: 300 سكني و600 تجاري و350 إداري و300 صناعي.
حي وسط
المنطقة "أ": 1200 سكني و2000 تجاري و1500 إداري و1000 صناعي
المنطقة "ب": 1000 سكني و1500 تجاري و1200 إداري و800 صناعي.
المنطقة "ج": 800 سكني و1200 تجاري و1000 إداري و800 صناعي.
حي منشأة ناصر
الفئة "أ": 600 سكني و1000 تجاري و800 إداري و500 صناعي.
الفئة "ب": 500 سكني و700 تجاري و500 إداري و300 صناعي.
الفئة "ج": 300 سكني و500 تجاري و300 إداري و200 صناعي.